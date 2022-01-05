В Казахстане протесты. Объявлено о введении чрезвычайного положения

По данным СМИ, ситуация все больше напоминает госпереворот. Оппозиционеры, в числе которых Аблязов Мухтар, призывают силовиков и военных переходить на сторону народа.

В Казахстане за нарушения общественного порядка задержаны уже более 200 человек. В городах Алматы, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на местные администрации. Отмечается, что в результате протестов травмировано 95 сотрудников органов внутренних дел, повреждены 37 служебных автомобилей.

Режим ЧП

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении на две недели чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы. Об этом сообщает его пресс-служба во вторник, 4 января.

«В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года», – говорится в сообщении.

Также стало известно, что в Алматы вводится комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. Указом президента на период чрезвычайного положения создана комендатура города, а ее руководителем назначен начальника Департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

Также внутри города установлено ограничение на свободу передвижения, в том числе и транспорта. Запрещается продажа оружия, боеприпасов и алкоголя на время ЧП. Запрещены забастовки.

Ранее во вторник Токаев в своем видеозаявлении призвал соотечественников «проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне». Он подчеркнул, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств незаконны и за ними может последовать наказание. «Власть не падет», – зверил президент.

Правительство отправлено в отставку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства. Об этом сообщается на сайте главы государства в среду, 5 января.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича», – говорится в документе.

В нем также отмечается, что члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.

Введено госрегулирование цен на топливо

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

«Поручаю антимонопольному органу в соответствии со ст. 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года», — говорится в сообщении.

Помимо сжиженного газа регулирование введено на бензин и дизель сроком на 180 дней.