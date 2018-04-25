В Казахстане стартовала процедура отмены смертной казни

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Парламент Казахстана взял в работу законопроект об отмене смертной казни. Об этом сообщает Sputnik Казахстан во вторник, 24 ноября.

Отмечается, что второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских политических правах, направленный на отмену смертной казни, подписали 28 сентября 2020 года в Нью-Йорке.

«Протокол направлен на принятие нашей страной международных обязательств по отмене смертной казни. Комитет готов принять в работу этот законопроект и подготовить по нему заключение до 23 июня 2021 года», — заявил депутат парламента Мухтар Ерман.