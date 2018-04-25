В Казахстане стартовала процедура отмены смертной казни

Парламент Казахстана взял в работу законопроект об отмене смертной казни. Об этом сообщает Sputnik Казахстан во вторник, 24 ноября.
Отмечается, что второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских политических правах, направленный на отмену смертной казни, подписали 28 сентября 2020 года в Нью-Йорке.
«Протокол направлен на принятие нашей страной международных обязательств по отмене смертной казни. Комитет готов принять в работу этот законопроект и подготовить по нему заключение до 23 июня 2021 года», — заявил депутат парламента Мухтар Ерман.
При этом в Казахстане с 2003 года действует мораторий на исполнение смертной казни, однако суды могут выносить такие приговоры. Альтернативой казни является пожизненное заключение.korrespondent.net