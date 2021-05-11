В Кении стартовала национальная перепись дикой природы

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Власти Кении начали первую в истории страны перепись дикой природы, сообщила британская служба ВВС со ссылкой на Службу дикой природы Кении.

Отмечается, что перепись началась с восточной части страны, в национальном заповеднике Шимба Хиллс.

В процессе задействованы также сотрудники Института исследований и подготовки дикой природы — независимой организации, которая проводит исследования в области охраны животных.

Как сообщили кенийские власти, цель переписи — выяснить общее количество диких животных и их распределение по стране, а также определить тенденции популяции особей с течением времени и выявить угрозы сохранения различных видов.

По данным ВВС, Служба дикой природы управляет 55 заповедниками и парками.

Как сообщалось, в национальном парке Кении в 2020 году родилось более двухсот слонов. Экологи объясняют рекордную рождаемость дождливой погодой.