В Киеве на период карантина остановили весь общественный транспорт

Стоп-кадр/РБК Украина

На период карантина в Украине введенного с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19, в Киеве остановили перевозки всего общественного транспорта для простых граждан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что общественный транспорт будет перевозить исключительно медицинских работников, спасателей, правоохранителей, работников сферы ЖКХ, продуктовых магазинов и аптек по специальным пропускам, которые будут выданы Киевским городским советом всем необходимым предприятиям.

Отметим, что число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Украине достигло 73 человек. Из них 3 скончались, 1 полностью выздоровел.