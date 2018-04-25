В кинотеатрах – новая комедия «Отель Белград»

С 26 июня создатели культовой комедии «Холоп» представляют новую киноленту, дышащую весной и романтикой – «Отель Белград». В сногсшибательной комедии мы снова сможем насладиться безупречной игрой харизматичного Милоша Биковича, безумными приключениями и неподражаемым юмором.

Молодой и обаятельный Паша (акт. Милош Бикович) давно забыл обо всех финансовых заботах. Унаследовав от богатой тетушки пятизвездочный отель миллионной стоимости в самом центре города, он влился в ряды золотой молодежи. Вечеринки в клубах, танцы до утра, шампанское, элитные красотки, горячие ночи в отеле – всё это окрыляет, отключает разум и придает жизни такой «драйв», что иногда забываешь вовремя притормозить.

Вжившись в роль очень успешного предпринимателя, в один прекрасный день Паша неожиданно влипает в такую ситуацию, из какой нет возможности выбраться ни теоретически, ни практически. Ему грозит – свадьба! Оказывается, однажды летом молодой человек натворил дел – нечаянно разбил ценную коллекцию старинных предметов, принадлежащую самому боссу белградской мафии. Единственный способ искупить вину – жениться на дочери мирового криминального авторитета, которая, кажется, уже давно присмотрела Пашу в качестве потенциального жениха… Но вот беда – жених к этому вовсе не готов! Отказаться от такой сделки с главой мафии невозможно, иначе тебя сотрут в порошок, и всей роскоши придет конец! Мало того, будущая невеста вся в отца: хоть и красивая, но такую никому не пожелаешь! Если что не понравится – без всякого сожаления свернет шею, так что все равно живым не останешься!

Но и этого недостаточно: на Пашином пути совершенно неожиданно возникла его бывшая девушка – тревел-блогер Даша (акт. Диана Пожарская). Восхитительные берега Дуная, очаровательная белградские улочки, приключения, романтические вечера вкупе с давно забытыми и вновь пробудившимися чувствами молодых людей, постоянно наступающий на пятки будущий тесть-мафиозо, докучливая, энергично готовящаяся к свадьбе невеста и страх потерять миллионы!

Романтика, сумасшедшие приключения, прекрасные виды Белграда и бесподобная игра любимых актеров обещают нам очередной незабываемый киносеанс!

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