В кинотеатры возвращается «Прабабушка легкого поведения. Начало»

На большие экраны «Бабушка легкого поведения» возвращается уже в третий раз. В этом сезоне покоривший сердца зрителей харизматичный Александр Ревва сыграет отца афериста Сани Рубинштерна – криминального авторитета Вову Рубинштерна.

40 лет назад, когда внимание всей страны было приковано к 22-м Олимпийским играм, Вова раскручивал бизнес, организуя фейковые концерты звезд эстрады. После неудачного перевоплощения в Валерия Леонтьева Вова оказывается в отделении милиции, где события начинают развиваться в совершенно неожиданном направлении….

Тайные агенты сообщили о том, что Вова как две капли воды похож на свою сводную сестру – аферистку высшего класса, «мамочку» путан по имени Луиза, планировавшую крупный теракт. Похитив из лаборатории недавно изобретенный препарат, способный парализовать мозг человека, она собиралась использовать его во время церемонии закрытия Олимпийских игр. По некоторым данным, химическое оружие было передано соратникам Луизы. Вову в качестве агента под прикрытием внедряют в криминальное общество, где он становится сутенершей и пускается в незабываемые приключения в поисках химиката.

В невероятно смешной комедии Александр Ревва превратится в сексуальную аферистку, Дмитрий Нагиев станет безжалостным главарем мафии, а Михаилу Галустяну отведена роль особо страстного и безумно влюбленного в «мамочку» поклонника. Профессиональная игра актеров заставит хохотать не только поклонников «Бабушки», но и тех, кто увидит ее впервые.