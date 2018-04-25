В Китае Гран-при Формулы-1 перенесут или отменят из-за коронавируса

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Как сообщает The Times, этап «Формулы-1», который должен пройти в китайском Шанхае в апреле, будет перенесен или отменён вовсе из-за коронавируса.

Гонка, которая должна была стать четвертой по счёту в этом сезоне, запланирована на 19 апреля. Окончательное решение о сроках её проведения примут в ближайшие дни. Отмечается, что в плотном графике «Формулы-1» перенести этап на другие даты будет крайне сложно.

Издание напоминает, что последний раз гонки «Формулы-1» переносили в 2011 году — это произошло в Бахрейне во время «арабской весны».