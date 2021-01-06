В Китае исследованием происхождения COVID-19 займутся эксперты ВОЗ

Эксперты ВОЗ отправятся в Китай, чтобы установить происхождение коронавируса. Об этом сообщает Associated Press во вторник, 5 января.

Специалисты организации приедут в Китай на фоне разговоров о возможном сокрытии, заговоре или обмане со стороны китайских властей относительно происхождения COVID-19.

Ранее Пекин отложил доступ независимых экспертов в Китай, чтобы расследовать причины пандемии. Тогда в Пекине выступали против проведения такого расследования.

Теперь же Китай разрешил приезд экспертов ВОЗ. В ближайшее время группа экспертов ВОЗ из десяти человек должна прибыть в Китай на пять-шесть недель. Две недели они проведут на карантине.

В то же время китайские власти отказались подтвердить точные даты и детали визита.

Накануне замсоветника президента США по национальной безопасности Мэтью Поттингер назвал утечку наиболее вероятной версией происхождения коронавируса.

«Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса», — цитирует его Daily Mail.

В Штатах высказывают мнение, что утечка могла произойти из-за ЧП, но никаких доказательств этого не было представлено.

Ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус станет эндемическим. Коронавирус не будет представлять большой угрозы, если вакцинация населения будет эффективна.

Также ВОЗ спрогнозировала новые мутации COVID-19. Коронавирус продолжит мутировать, предупредили в ВОЗ, но заверили, что будут следить за новыми штаммами.