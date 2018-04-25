В Китае изолировали больше 100 млн человек из-за вспышки коронавируса

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В Китае в северо-восточной провинции Цзилинь более 108 миллионов человек попали под карантинные меры в связи с новой вспышкой COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg .

В регионе зарегистрировали лишь 34 случая заражения, но власти решили прекратить в провинции Цзилинь автобусное и железнодорожное сообщение, закрыть школы и изолировать людей. Теперь жители в замешательстве, так как считали, что эпидемия в стране закончена.

Городские власти Шуланя заявили о принятии строгих мер для сдерживания нового распространения коронавируса: объявили о закрытии жилых комплексов, где проживают люди с подтвержденным коронавирусом либо подозрением на него.

При этом раз в два дня один из членов семьи сможет отлучаться из дома на два часа за покупкой предметов первой необходимости. Въезды и выезды закрыты из Шуланя и близлежащих городов.

Напомним, что в Китае за сутки выявили семь новых случаев COVID-19. Также, на китайских территориях вне материковой части за сутки зафиксировано три новых случая заражения, все — в Гонконге.

Также сообщалось, что в Китае впервые за месяц умер больной коронавирусом. На данный момент на лечении в Китае осталось 82 пациента с коронавирусом, восемь из них — в тяжелом состоянии.