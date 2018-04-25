В Китае мегаполис закрыли из-за вспышки COVID

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В Китае город Харбин с десятимиллионным населением, где зафиксировали крупнейшую вспышку коронавируса, закрылся для иногородних, чтобы сдержать распространение инфекции, сообщает Reuters.

В город не пропускают иногородних жителей, а также транспорт, который не зарегистрирован там. Ранее все те, кто прибывали в Харбин из-за пределов Китая или эпидемических районов, должны были пройти 28-дневную изоляцию. Также город принял решение о блокировании на 14 дней жилых помещений, в которых обнаружили случаи коронавируса.

Харбин — столица провинции Хэйлунцзян, граничащей с РФ. Накануне шла речь о семи новых подтвержденных случаях заболевания, в результате чего общее число инфицированных достигло 52 человек. Трое зараженных прибыли из России. Однако еще 1400 человек находятся под наблюдением – их проверяют на наличие признаков коронавируса.

Как сообщалось, за сутки в Китае выявили всего 12 случаев коронавируса. В то же время недавно китайский город Ухань, откуда изначально по всему миру распространился вирус, открыли на въезд и выезд. Позже там отпраздновали отмену карантина.