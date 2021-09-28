В Китае начали вшивать микрочипы в форму школьников

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Начальная школа в китайском Чжухае в качестве эксперимента начала вшивать в одежду школьников микрочипы, чтобы отслеживать их передвижения. Об этом сообщает France Info.

Нововведение поможет наблюдать за детьми в режиме реального времени. Если ребенок попадет в «опасную зону», семье или учителям придет сигнал на мобильный телефон. Также микрочип позволяет обмениваться сообщениями.

Не все родители оказались довольны инициативой. Многие считают, что власти страны слишком далеко зашли с системой электронного наблюдения и сравнили чипы в форме с электронными браслетами для слежки за преступниками. Отмечается, что в Китае сосредоточена половина всех камер видеонаблюдения в мире. Некоторые из них установлены прямо в классах школ. Ранее сообщалось, что в условиях пандемии все больше стран прибегает к слежке за своими жителями.