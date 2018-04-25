В Китае наметились новые очаги эпидемии коронавируса

Фото pixabay.com

В Китае обозначился эпицентр второй волны коронавируса внутри страны — граничащая сразу с несколькими регионами России провинция Хэйлуцзян, где, по последним данным, подтверждено 925 случаев заражения и 13 смертей.

За последние десять дней там подтвердили 57 случаев инфицирования.

Накануне власти Китая закрыли въезд в столицу провинции город Харбин. Транспортные средства без местных номеров разворачивают. Местным жителям, чтобы перемещаться из района в район, требуется QR-код на телефоне, который подтверждает, что они здоровы, ношение медицинских масок на улице обязательно. Для вернувшихся из-за рубежа и иностранцев действует четырехнедельный карантин.

Из-за пандемии коронавируса власти отменили проведение ежегодной Харбинской торгово-экономической ярмарки в этом году и перенесли ее на июнь 2021-го. Инспектор комиссии по здравоохранению провинции Хэйлунцзян Се Юньлун назвал одной из причин вспышки COVID-19 то, что руководители и сотрудники некоторых больниц не уделяли достаточно внимания противоэпидемической работе, не выполняли связанные с этим обязанности и процедуры, передает телеканал «Мир 24».