В Китае обозначился эпицентр второй волны коронавируса внутри страны — граничащая сразу с несколькими регионами России провинция Хэйлуцзян, где, по последним данным, подтверждено 925 случаев заражения и 13 смертей.
За последние десять дней там подтвердили 57 случаев инфицирования.
Накануне власти Китая закрыли въезд в столицу провинции город Харбин. Транспортные средства без местных номеров разворачивают. Местным жителям, чтобы перемещаться из района в район, требуется QR-код на телефоне, который подтверждает, что они здоровы, ношение медицинских масок на улице обязательно. Для вернувшихся из-за рубежа и иностранцев действует четырехнедельный карантин.
Из-за пандемии коронавируса власти отменили проведение ежегодной Харбинской торгово-экономической ярмарки в этом году и перенесли ее на июнь 2021-го. Инспектор комиссии по здравоохранению провинции Хэйлунцзян Се Юньлун назвал одной из причин вспышки COVID-19 то, что руководители и сотрудники некоторых больниц не уделяли достаточно внимания противоэпидемической работе, не выполняли связанные с этим обязанности и процедуры, передает телеканал «Мир 24».NEWSru.com
“В Китае наметились новые очаги эпидемии коронавируса”
Китайцы справятся, у них дисциплина, а вот как остальные. Я представляю как у многих из нас уже чешутся пятки прочитав что Греция, Хорватия и другие государства южной Европы открывают границы, предлагают услуги отдыха.И начнётся: крики о нарушении прав человека , ведь отпуск надо провести обязательно заграницей- своих красот Малова- то.Вот теперь бы на месте любого государства не надо было бы вытаскивать, жаждущих экзотического отпуска, за счёт государства, не имеете головы- добирайтесь сами- кризис! Нет денег на не предвиденные траты.