В Китае обнаружили новый опасный вирус

Фото pixabay.com

В Китае заговорили о новом опасном вирусе, который называется SFTS и может привести к летальному исходу. Об этом сообщает Global Times.

Специалисты выяснили, что данный вирус передается главным образом через укусы насекомых. За первую половину текущего года в Китае было выявлено более 60 инфицированных, из них семь умерли.

Китайский вирусолог Шэн Цзифан, работающая в больнице при Чжэцзянском университете, пояснила, что нельзя исключать возможность передачи этого вируса от человека к человеку. Она уточнила, что он может распространяться через кровь или гной.

Статистика показывает, что более 60% случаев заражения SFTS зарегистрированы в провинции Цзянсу на востоке КНР, остальные — в Аньхой и Чжэцзян, которые прилегают к этому региону с запада и с юга соответственно. У зараженных наблюдались такие симптомы, как повышенная температура, кашель, а также снижение уровня лейкоцитов в крови и образование тромбоцитов.

Местные вирусологи объяснили, что возбудитель этого заболевания был обнаружен еще в 2011 году и относится к семейству буньявирусов, поражающих позвоночных, членистоногих, а также растения.

Китайские медики отмечают, что SFTS еще мало изучен. В то же время они полагают, что его существование не должно вызывать панику и самое правильное поведение — быть бдительным и соблюдать гигиену.