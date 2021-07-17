В Китае отрицают происхождение коронавируса из Уханя

Китай отвергает обвинения ВОЗ в том, что не предоставил необработанные данные для расследования происхождения коронавируса. Об этом сообщает AFP.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь утверждает, что Китай позволил экспертам ВОЗ «увидеть исходные данные, требующие особого внимания», хотя «некоторая информация связана с конфиденциальностью и не может быть скопирована и вывезена из страны».

«Группа экспертов, посетившая Китай, согласилась с тем, что гипотеза о том, что утечка в лаборатории привела к вспышке, крайне маловероятна», — сказал Чжао Лицзянь.

Он также призвал не политизировать вопрос. По его словам, на новом этапе изучения происхождения коронавируса должна быть рассмотрена версия, что вирус попал в Ухань вместе с замороженными продуктами, а не стал результатом утечки из лаборатории.

Ранее сообщалось, что ВОЗ не исключает лабораторного происхождения COVID. Глава ВОЗ считает, что эту версию отбрасывать преждевременно и призывает Китай предоставить информацию.