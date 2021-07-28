В Китае появились беспилотные такси

Фото twitter.com/DeepRoute_ai

В китайском городе Шэньчжэнь, который расположен на юге провинции Гуандун и граничит с Гонконгом, работать начали 20 беспилотных такси. Об этом сообщает Синьхуа.

Машины обладают 100 точек посадки и высадки в туристических местах, а также в центрах вакцинации от коронавируса.

«Проектом занимается местная компания DeepRoute и сейчас в городе Шэньчжэнь насчитывается 20 беспилотных автомобилей, которые предоставляют услуги на более 200 км дорог общественного пользования», — указано в сообщении агентства.

Более того. известно, что это бесплатное такси, услугами котого может воспользоваться каждый желающий, достигший совершеннолетия.