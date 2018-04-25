В Китае приняли резонансный закон о Гонконге

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Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом 30 июня сообщила газета South China Morning Post.

Отмечается, что документ вступит в силу 1 июля − день 23-й годовщины перехода бывшего британского анклава под суверенитет КНР. За утверждение правового акта проголосовали все 162 члена высшего законодательного органа.

Новый закон нацелен на предотвращение сепаратизма и подрыва власти КНР, а также сговора с иностранными антикитайскими силами. Он предусматривает возможность пожизненного заключения для наиболее серьезных преступлений из этой категории. Закон также предполагает создание на территории Гонконга специальной силовой структуры под контролем центрального правительства Китая. Его возглавит один из заместителей министра общественной безопасности КНР.

По предварительным данным, документ предусматривает возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания для наиболее серьезных нарушителей.

Напомним, о разработке закона о нацбезопасности Гонконга, который позволит Пекину создать в регионе собственные спецслужбы и запретить проведение акций протеста, стало известно в конце мая.

США восприняли инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и начали процесс отмены всех льгот, которыми пользовался специальный административный район.