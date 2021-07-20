В Китае разрешили иметь троих детей

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Сегодня Центральный комитет Коммунистической партии Китая опубликовал решение, в котором говорится о том, что пара может иметь троих детей, и все ограничительные меры будут отменены, включая соответствующие наказания и штрафы.

Государство планирует к 2025 году создать все необходимые условия для рождения новых граждан КНР, начиная от прохождения необходимых скринингов до поощрения и поддержки квалифицированных детских садов для детей в возрасте от 2 до 3 лет.

«К 2025 году в целом будет разработана политика активных мер по стимулированию рождаемости», — отмечается в решении Госсовета КНР.