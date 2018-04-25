В Китае шесть миллионов жителей города за четыре дня протестируют на COVID

Власти Китая намерены протестировать на коронавирус всех жителей города Далянь (провинция Ляонин), при чем тестирование будет длиться всего четыре дня. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на главу китайской Национальной комиссии здравоохранения Ма Сяовэя.

Отмечается, что Ма Сяовэй заявил, что усилия Даляня, население которого составляет более 6 млн человек, должны быть направлены на то, чтобы в течение четырех дней протестировать на COVID-19 каждого жителя города. По его словам, все расходы будут покрыты правительством Китая. Глава комиссии также указал на необходимость усиления тестирования в близлежащих городах.

Неделей ранее в Даляне была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Первый случай выявили 22 июля — коронавирус был обнаружен у 58-летнего работника завода по переработке морепродуктов. Все работающие на заводе, а также люди, находившиеся в близком контакте с заболевшим, помещены в карантин.

А 25 июля власти Даляня сообщили еще о 12 внутренних случаях заражения COVID-19 и 14 бессимптомных заражениях. По данным Национальной комиссии здравоохранения, со вспышкой в Даляне связаны случаи заражения в еще семи городах.

Напомним, в мае в китайском Ухане власти распорядились провести тестирование всех 11 млн жителей. В результате был выявлен коронавирус у 300 бессимптомных носителей.