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В Китае создали приложение для распознавания собак по фотографии носа

Фото pixabay.com

Китайский стартап Megvii, занимающийся разработкой систем распознавания лиц для китайского правительства, создал сервис для поиска потерявшихся собак по фотографии носа.

Основное предназначение сервиса состоит в помощи при поиске и идентификации потерявшихся собак. Чтобы пополнить базу данных, владельцу собаки необходимо сфотографировать нос питомца с разных ракурсов, а затем загрузить снимки в систему. В случае обнаружения потерявшейся собаки, данные которой уже есть в базе сервиса, опознать ее можно будет, отсканировав нос при помощи смартфона, пишет TJ.

По словам разработчиков приложения, отпечатки носа у собак позволяют идентифицировать их примерно так же, как людей по отпечаткам пальцев, а точность работы сервиса составляет 95%, и к настоящему времени он помог найти и вернуть домой 15 тыс. собак. В Megvii не исключают, что власти Китая могут обязать всех владельцев собак загружать фотографии носов питомцев в систему.

Это позволит не только находить пропавших животных, но и фиксировать случаи нарушения владельцами собак правил их содержания. Например, речь идет о выгуливании без поводка.

NEWSru.com

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