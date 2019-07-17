В Китае создали приложение для распознавания собак по фотографии носа

Фото pixabay.com

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Китайский стартап Megvii, занимающийся разработкой систем распознавания лиц для китайского правительства, создал сервис для поиска потерявшихся собак по фотографии носа.

Основное предназначение сервиса состоит в помощи при поиске и идентификации потерявшихся собак. Чтобы пополнить базу данных, владельцу собаки необходимо сфотографировать нос питомца с разных ракурсов, а затем загрузить снимки в систему. В случае обнаружения потерявшейся собаки, данные которой уже есть в базе сервиса, опознать ее можно будет, отсканировав нос при помощи смартфона, пишет TJ.

Создано приложение для идентификации собак по уникальному отпечатку носа с точностью 95%.



Его создал разработчик китайской правительственной системы распознавания лиц #Megvii, и оно уже помогло найти 15000 потерянных животных. Нужно всего лишь сфотографировать нос животного. pic.twitter.com/bMrT6Mwvtn — MadGeek (@MadGeekon) July 14, 2019

По словам разработчиков приложения, отпечатки носа у собак позволяют идентифицировать их примерно так же, как людей по отпечаткам пальцев, а точность работы сервиса составляет 95%, и к настоящему времени он помог найти и вернуть домой 15 тыс. собак. В Megvii не исключают, что власти Китая могут обязать всех владельцев собак загружать фотографии носов питомцев в систему.

Это позволит не только находить пропавших животных, но и фиксировать случаи нарушения владельцами собак правил их содержания. Например, речь идет о выгуливании без поводка.

NEWSru.com