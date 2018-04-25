В Китае создана вакцина против COVID-19

Начнутся клинические испытания вакцины, подготовленной китайскими специалистами против нового типа коронавируса (COVID-19).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вакцина была разработана командой во главе с генерал-майором Ченом Вей, ведущим исследователем биомедицинских исследований в Китайской академии военно-медицинских наук. Группа начала работу по вакцинации в городе Ухань — эпицентре вируса — в те дни, когда начала распространяться коронавирусная инфекция.

Вакцина, разработанная китайскими экспертами, была одобрена по параметрам безопасности, эффективности и качества. Кроме того, предварительные работы для массового производства вакцины завершены.