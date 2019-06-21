В Китае судят экс-главу Интерпола

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В ходе судебных слушаний, проходящих в городе Тяньцзине на севере Китая, бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй признался: он брал взятки на сумму, превышающую два миллиона долларов, и выразил раскаяние.

Об этом пишет зарубежная пресса и, в частности, сайт «Радио Свобода» со ссылкой на газету «Женьминь жибао», официальный рупор китайских коммунитов, и на бюллетень официальной информации.

Мэн, возглавлявший Интерпол с 2016 года, исчез в сентябре прошлого года во время поездки в Китай. Спустя месяц власти страны сообщили, что он был задержан по подозрению в коррупции и исключен из партии.

До избрания главой Интерпола Мэн занимал должность заместителя министра общественной безопасности Китая и обладал значительным политическим весом в стране. Его жена Грейс, которая получила политическое убежище во Франции, утверждает: уголовное дело в отношении ее мужа является политическим преследованием.