В Китае ущерб от интернет-мошенников в 2020 году составил около $5,5 млрд

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Общий ущерб от противоправных действий интернет-мошенников в Китае в 2020 году составил 35,37 млрд юаней (около $5,5 млрд). Об этом во вторник на специальном брифинге заявил заместитель председателя третьего судебного состава Коллегии по уголовным делам Верховного народного суда КНР Ли Жуйи, сообщает ТАСС.

«Мошеннические действия особо крупного размера в сети Интернет фиксируются довольно часто, что становится причиной имущественного ущерба для большого количества людей. В прошлом году общий объем ущерба от интернет-мошенников по всей стране оценивался в 35,37 млрд юаней», — сказал он.