В Китае впервые за два месяца не выявили COVID-случаев

В Китае за последние 24 часа не выявили новых случаев заражения коронавирусом внутри страны. Последний раз подобное фиксировалось 16 декабря 2020 года, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР.

При этом зарегистрировано 14 новых инфицированных коронавирусной инфекцией. Граждане прибыли из-за рубежа. Летальных случаев не зафиксировано.