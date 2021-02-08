В Китае впервые за два месяца не выявили COVID-случаев

В Китае за последние 24 часа не выявили новых случаев заражения коронавирусом внутри страны. Последний раз подобное фиксировалось 16 декабря 2020 года, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР.
При этом зарегистрировано 14 новых инфицированных коронавирусной инфекцией. Граждане прибыли из-за рубежа. Летальных случаев не зафиксировано.
Власти Китая отмечают, что этого удалось достичь благодаря жестким ограничительным мерам по предотвращению COVID-19.
С начала пандемии на материковой части страны зафиксировано 89,7 тысяч случаев заражения коронавирусом. Недуг преодолели 83 952 человека, скончались 4 636 человек.
Напомним, что на рынке в Ухане нашли «важные ключи» к разгадке истоков коронавируса.korrespondent.net