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В Китае ввели обязательное сканирование лица

Фото pixabay.com

С 1 декабря в Китае ввели обязательно сканирование лица для всех пользователей смартфонов. Об этом сообщает ВВС.

Теперь для подключения новых мобильных сервисов необходимо будет предоставить не только документ с фотографией, но и просканировать лицо.

Местные власти утверждают, что данные меры введены для борьбы с киберпреступностью. Специалисты отмечают, что таким образом власти смогут следить, входят ли пользователи в сеть под своими настоящими именами.

Также исследователи не отбрасывают возможность того, что власти хотя таким образом усилить контроль над активностью населения.

Местные жители активно высказывают свои позиции по поводу нововведения. Многие считают это нарушением их личных прав. Другие опасаются, что теперь преступники смогут “воровать” не только информацию, но и узнать, как они выглядят.

korrespondent.net

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