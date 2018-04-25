В Китае загрязнение воздуха бьет прошлогодние рекорды

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В Китае уровень загрязнения воздуха впервые с начала коронакризиса превысил прошлогодние показатели за этот же период, говорится на сайте Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

В воздухе превышают такие примеси, как диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2), озон и о частицы PM2.5. При этом уровень озона приблизился к рекордным показателям 2018 года.

Как отмечается, исследование базируется на данных, полученных с 1500 станций мониторинга качества воздуха. «Уровни загрязнения воздуха резко упали во время национального карантина в феврале, достигли нижнего предела в начале марта и теперь превысили свои докризисные уровни», — говорится в докладе.

Специалисты предполагают, что это связано с промышленными выбросами, поскольку уровни загрязнения воздуха в крупнейших городах страны — Пекине и Шанхае — все еще отстают от показателей прошлого года. Сильнее всего уровни загрязнения возросли в районах, где производится сжигание угля.

«Возвращение уровней загрязнения воздуха свидетельствует о важности установления зеленой экономики и чистой энергии в качестве приоритетов при восстановлении после кризиса COVID-19. Все внимание направлено на Китай, так как это первая крупная экономика, возвращающаяся к работе после карантина. Предыдущие периоды восстановления экономики Китая, включая последствия глобального финансового кризиса в 2008 году и эпидемии SARS в 2003-м, были связаны с резким увеличением загрязнения воздуха и выбросов CO2», — отмечается в исследовании.

«Есть ранние признаки того, что восстановление Китая после кризиса, вызванного COVID-19, обратит вспять достигнутые успехи в вопросе качества воздуха», — говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что в Европе из-за введенных ограничений воздух значительно очистился.