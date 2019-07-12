В китайской провинции от проливных дождей пострадали около 1,5 миллиона человек

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В китайской провинции Цзянси (Восточный Китай) от проливных дождей пострадали около 1,5 миллиона человек. Штаб по борьбе с наводнениями и засухой провинции Цзянси повысил уровень экстренного реагирования на наводнения с 4-го до 3-го, в связи с нынешней ситуацией борьбы с наводнениями в провинции.

Среднее количество осадков, зафиксированных в провинции с 8:00 6 июля по 8:00 9 июля, составило 91,7 миллимтра. В 61 уезде было зарегистрировано количество осадков свыше 100 миллиметров, в их числе в 35 уездах — свыше 200 миллиметров. К настоящему времени в провинции пострадали 1,463 млн. человек, уровень воды в 16 реках превысил опасную отметку. Были экстренно эвакуированы 115 тысяч человек, в экстренной помощи нуждаются 68 тысяч человек.

В результате стихийных бедствий также пострадали 93,9 тысячи гектаров сельскохозяйственных культур, при этом урожай на 5,6 тысячи гектаров из них был полностью уничтожен. Обрушились 236 жилых помещений, 220 были сильно повреждены, 3060 повреждены в средней степени. Прямой экономический ущерб составил 1,53 миллиарда юаней.

По прогнозу гидрометеорологических ведомств, с 10 по 11 июля ситуация с осадками в провинции временно улучшится, однако с 12 июля вновь ожидается продолжительный проливной дождь. Работа по борьбе с наводнениями продолжается.