В Клайпеде – беспокойство по поводу сокращения рабочих мест и погрузок

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

Поскольку Литва прекращает транзит белорусских калийных удобрений через свою территорию и через Клайпедский порт, часть клайпедчан могут лишиться рабочих мест, а порт – почти одной трети грузов. По словам руководства порта и города к этому готовятся, но надеются избежать худшего сценария.

На прошлой неделе правительство Литвы поручило литовской ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai расторгнуть соглашение с белорусским производителем удобрений «Беларуськалий», включенным в санкционный список США. Это предприятие ежегодно экспортирует около 11 млн тонн удобрений через клайпедский терминал Biriu kroviniu terminalas (BKT). В дополнение к предотвращению любого возможного транзита этих удобрений через Литву правительство надеется подготовить проект поправок к Закону о международных и экономических санкциях к концу января. Если кабинет министров их утвердит в феврале, Сейм примет их в срочном порядке.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас назвал возможные увольнения самой большой угрозой среди последствий такого решения.

«Потеря рабочих мест в стивидорных компаниях, которые пострадают напрямую, будет самой большой потерей. Это высокооплачиваемая и ценная работа, на которой работают высококвалифицированные специалисты. Конкретных цифр нет, но говорят, что их может быть от нескольких десятков до нескольких сотен», — сказал BNS Грубляускас.

Мэр Клайпеды заявил, что такая ситуация в первую очередь убыточна для Литвы — доходы от транзита белорусских удобрений не имеют прямого влияния на городской бюджет.

«Но все, что не плохо для государства, плохо для города», — сказал мэр.

Президент Ассоциации стивидорных компаний Литвы Вайдотас Шилейка, говорит, что пока сложно предсказать, как прекращение транзита удобрений повлияет на порт в ближайшем будущем. Однако он убежден, что то же самое будет ощущать и весь транспортно-логистический сектор, и порт в том числе.

Президент ассоциации сказал, что, по его мнению, в случае прекращения транзита удобрений BKT сможет адаптировать свои мощности для других видов деятельности.

«Если бы терминал по перевалке удобрений остался без работы, я не думаю, что он ничего бы не предпринял, грузил бы мог грузить другие грузы. Это специализированный терминал для сыпучих грузов, кроме удобрений, он может обрабатывать сельхозпродукцию и другие навальные грузы. Возможно, потребуются некоторые инвестиции, чтобы адаптировать его к другим видам деятельности, но это возможно», — сказал BNS Шилейка.

Однако он сомневается, что освободившиеся мощности можно будет быстро заполнить новыми грузами. В результате может усилиться внутренняя конкуренция в порту.

«Этот терминал переваливает 10-11 млн тонн в год. Найти такое количество на рынке, чтобы компенсировать такой убыток, на данный момент практически невозможно. В Литве и соседних странах нет новых заводов, производящих какую-либо продукцию, которую можно было бы провезти через порт. Мы полагаем, что может быть перераспределение грузов внутри порта, например, литовского зерна», — сказал Шилейка.

Глава Клайпедского порта: пока неясно, исчезнут ли грузы «Беларуськалия» из порта

Генеральный директор дирекции Клайпедского морского порта Альгис Латакас говорит, что постановление правительства о Lietuvos gelezinkeliai и «Беларуськалии» еще не означает, что груз исчезнет из порта.

«В любом случае очень сложно говорить – ведь нет санкций в отношении самого груза и торговли им. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация. Наверное, пока не стоит делать категоричных выводов, на вопросы должна ответить и Lietuvos gelezinkeliai, ведь их инфраструктура может быть использована и другими перевозчиками», — сказал BNS Латакас.

Управляющий портом повторил, что утрата этого груза будет большой потерей для порта.

«Если рано или поздно этот груз не дойдет до Клайпедского порта, удар, несомненно, будет значительным, так как на него приходится большая часть грузооборота — 10,5–11 млн тонн. Это много», — сказал руководитель порта.

По его словам, такой сценарий и реакция на него предусмотрены в стратегическом плане порта.

«Мы предусмотрели несколько сценариев. Не только из-за этого груза, дело еще и в Китае и в ранее прекращённом транзите белорусских нефтепродуктов. Мы всё оценили, как будут развиваться события, такой план и будем применять», — сказал Латакас.

По его словам, по мере уменьшения потока грузов с Востока необходимо искать новые возможности в противоположных направлениях. В качестве примера он упомянул решение судоходной компании Mediterranean Shipping Company (MSC) включить Клайпеду в судоходный маршрут, по которому перевозятся грузы между Западом и Индией, Пакистаном — в литовском портовом городе они перераспределяются.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено