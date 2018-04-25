В Клайпеде скончался 37–ой заболевший коронавирусом человек

В понедельник было заявлено об еще одном смертельном исходе от коронавируса, общее количество смертей в Литве от этого вируса составило 37.
За выходные дни министерство здравоохранения сообщило еще о трех смертях от коронавирусной инфекции.
Как сообщило Министерство здравоохранения, в воскресенье поздним вечером скончался пациент Клайпедской университетской больницы, находившийся в группе риска.
Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига выражает соболезнование семьям и близким.
В Литве в целом установлены 1326 случаев коронавируса, из них 242 – выздоровели.