В Клайпедском морском порту после разлива топлива идет оценка ущерба

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Агентство по охране окружающей среды во вторник сообщило, что предварительные результаты анализов показывают, что два дня тому назад в Клайпедском морском порту произошел разлив дизельного топлива.

Забор проб воды проходил в трех местах — в порту, а также у первого и второго пляжей в Мелнраге.

Результаты проб из Мелнраге, предназначенные для определения концентрации загрязнения в поверхностных водах, будут получены в среду.

Во вторник дополнительные пробы воды и песка будут сделаны у Мелнраге, а также у Гируляй, Каркле, Паланги и Смильтине. Результаты планируется получить на этой неделе.

Пятно нефтепродуктов в акватории порта было замечено ранним утром в воскресенье.