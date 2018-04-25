В Клайпедском морском порту после разлива топлива идет оценка ущерба

Агентство по охране окружающей среды во вторник сообщило, что предварительные результаты анализов показывают, что два дня тому назад в Клайпедском морском порту произошел разлив дизельного топлива.
Забор проб воды проходил в трех местах — в порту, а также у первого и второго пляжей в Мелнраге.
Результаты проб из Мелнраге, предназначенные для определения концентрации загрязнения в поверхностных водах, будут получены в среду.
Во вторник дополнительные пробы воды и песка будут сделаны у Мелнраге, а также у Гируляй, Каркле, Паланги и Смильтине. Результаты планируется получить на этой неделе.
Пятно нефтепродуктов в акватории порта было замечено ранним утром в воскресенье.