В Клайпедском порту из-за шторма ограничено судоходство

Nuotrauka BNS/ Egidijus Jankauskas

По причине сильного шторма в пятницу было ограничено судоходство в Клайпедском порту.

«Из-за усилившегося ветра в ночь с четверга на пятницу в Клайпедском порту ограничено судоходство. Сейчас фиксируются порывы ветра до 25-27 м/с. Высота волн достигает 5 метров», — утром в пятницу сообщила представитель по связям с общественностью Клайпедского государственного морского порта Игне Ротаутайте-Пукене.

Она отметила, что из-за ветра в порту не были зафиксированы какие-либо инциденты.

На внешнем рейде ожидают 2 судне, уйти из порта из-за сильного ветра не могут 3 судна.

По сообщениям Литовской гидрометеорологической службы, в пятницу шторм и сильный ветер не утихнут, возможен подъем уровня воды в Шилутском и Клайпедском районах.

Днем в стране порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, местами 21-24 м/с, у моря — до 27 м/с.

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