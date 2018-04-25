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В Клайпедском порту пришвартовался спецпаром с литовцами из Германии

Nuotrauka BFL/ Algirdas Kubaitis

В Клайпедском порту в среду вечером пришвартовался паром из германского порта Засниц с литовцами, которым Польша не разрешила на автомобилях пересечь свою территорию, чтобы вернуться в Литву.

Паром пришвартовался в 18.36 у терминала повышенной безопасности, куда не могут попасть посторонние, подтвердили BNS представители Limarko juru agenturai. Теперь предстоит проверка документов и здоровья пассажиров.

Пресс-атташе министра транспорта Алдона Гринене сказала BNS, что паром доставил 99 автомобилей со 137 пассажирами, 95 из них — граждане Литвы, 34 — граждане Латвии и 8 — граждане Эстонии. Поездка из Засница заняла около 18 часов.

Из Засница заказан ещё один паром для граждан стран Балтии — в Вентспилс, его рейс намечен на вечер среды, в 23.55 по германскому времени (в 00.55 по литовскому времени).

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По данным Минтранспорта, на последнем пароме, которым смогут вернуться  застрявшие из-за закрытых границ в Германии граждане Балтийских стран, 2,5 тыс. мест для пассажиров и 300 мест для автомобилей.

Граждане Литвы застряли на границе Германии и Польши, когда последняя закрыла границы в связи с угрозой распространения коронавируса и решила не пропускать легковые автомобили. После длительных переговоров поляки отказались пропускать легковые автомобили даже с конвоем.  

После переговоров правительства Литвы Польша разрешила литовцам добираться стыковочными рейсами через Варшавский аэропорт, пользуясь услугами польской авиакомпании LOT, но только в том случае, если в Варшаве будет организован другой полёт в Вильнюс. Также договорено, что автобусные конвои в случае необходимости будут пропускать на границе и в дальнейшем.

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