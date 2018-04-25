В Клайпедском порту пришвартовался спецпаром с литовцами из Германии

Nuotrauka BFL/ Algirdas Kubaitis

В Клайпедском порту в среду вечером пришвартовался паром из германского порта Засниц с литовцами, которым Польша не разрешила на автомобилях пересечь свою территорию, чтобы вернуться в Литву.

Паром пришвартовался в 18.36 у терминала повышенной безопасности, куда не могут попасть посторонние, подтвердили BNS представители Limarko juru agenturai. Теперь предстоит проверка документов и здоровья пассажиров.

Пресс-атташе министра транспорта Алдона Гринене сказала BNS, что паром доставил 99 автомобилей со 137 пассажирами, 95 из них — граждане Литвы, 34 — граждане Латвии и 8 — граждане Эстонии. Поездка из Засница заняла около 18 часов.

Из Засница заказан ещё один паром для граждан стран Балтии — в Вентспилс, его рейс намечен на вечер среды, в 23.55 по германскому времени (в 00.55 по литовскому времени).