В Клайпедском порту ждут паром с гражданами Литвы из Киля

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

В Клайпедском порту ближе к вечеру ждут паром с гражданами Литвы из германского Киля, на его борту находится 231 человек, информировали BNS в Службе охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Как сказал BNS представитель службы Рокас Пукинскас, на пароме помимо граждан Литвы находятся 14 граждан Латвии с семью автомобилями, полиция сопроводит их до границы Литвы с Латвией.

Паром должен пришвартоваться в Клайпедском порту в 17.30.

В четверг ещё один паром из германского порта Засниц с примерно 200 литовцами на борту, а также с гражданами Латвии и Эстонии, идёт в Ригу, он должен прийти в Ригу примерно в 23.30.

Ещё 95 застрявших в Германии граждан Литвы вернулись паромом из Засница в Клайпеду в среду вечером.

После возвращения из-за рубежа всем без исключения полагается карантин на 14 дней, за его нарушение грозит правовая ответственность.

Несколько сотен литовцев уже вернулись специальными конвоями через Польшу и рейсами с Тенерифе, в ближайшее время также запланированы рейсы из Валенсии, Амстердама, Лондона и Варшавы.