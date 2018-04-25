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TOP,Клайпедский Вестник,Новости

В Клайпедском порту ждут паром с гражданами Литвы из Киля

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

В Клайпедском порту ближе к вечеру ждут паром с гражданами Литвы из германского Киля, на его борту находится 231 человек, информировали BNS в Службе охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Как сказал BNS представитель службы Рокас Пукинскас, на пароме помимо граждан Литвы находятся 14 граждан Латвии с семью автомобилями, полиция сопроводит их до границы Литвы с Латвией.

Паром должен пришвартоваться в Клайпедском порту в 17.30.

В четверг ещё один паром из германского порта Засниц с примерно 200 литовцами на борту, а также с гражданами Латвии и Эстонии, идёт в Ригу, он должен прийти в Ригу примерно в 23.30.

Ещё 95 застрявших в Германии граждан Литвы вернулись паромом из Засница в Клайпеду в среду вечером.

После возвращения из-за рубежа всем без исключения полагается карантин на 14 дней, за его нарушение грозит правовая  ответственность.

Несколько сотен литовцев уже вернулись специальными конвоями через Польшу и рейсами с Тенерифе, в ближайшее время также запланированы рейсы из Валенсии, Амстердама, Лондона и Варшавы.

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Валерий
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Валерий

Интересно, и кто будет следить что они будут на карантине? Карантин- это когда люди находятся в медицинском учреждении под наблюдением, а ни когда они сидят дома, а члены их семей заражаются и заражают всех вокруг. Кстати так уже и получилось . Одна коза наотдыхалась и приехала , в аэропорту никто… Читать далее/ Toliau

Ты должен войти чтобы голосовать0Ты должен войти чтобы голосовать  Ответить/ Atsakyti
2020-03-19 18:17
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