В Клайпеду идёт новый груз газа от «Новатэка»

В Клайпеду идёт новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) российской газовой компании «Новатэк» – уже двадцатый в начавшемся в октябре новом газовом году.

Газовоз Coral Favia придет в порт в четверг, а пришвартуется у судна-газохранилища Independence терминала СПГ в субботу, сообщил BNS оператор терминала Klaipedos nafta. Судно привезет 9,5 тыс. кубометров СПГ.

По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, Coral Favia идёт из российского пота Высоцк, где находится завод «Новатэка».

Литовская разведка на прошлой неделе заявила, что российская компания «Новатэк», поставляющая газ через Клайпеду, теснейшим образом связана с Кремлём, её окончательная цель – закрепиться на рынке Балтийских стран. Министр энергетики Жигимантас Вайчюна сказал BNS, что объёмы газа, импортируемого российской компанией «Новатэк» невелики, однако, если они вырастут, то их можно будет ограничить правовыми мерами.