В Клайпеду прибыло крупное судно СПГ из США

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На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыло крупный груз из США.

Газовоз Hispania Spirit, который ходит под испанским флагом, в среду прибыл в Клайпеду и пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com.

Газовоз доставил в Клайпеду около 105 тыс. кубометров СПГ, сообщил BNS оператор терминала — компания Klaipedos nafta.

Судно прибыло в Клайпеду из находящегося в штате Джорджия (США) порта Саванна.

В минувшие выходные Литва полностью отказалась от российского газа, в связи с чем Министерство энергетики заявило, что вся потребность Литвы в газе покрывается через Клайпедский СПГ, который ежемесячно будет получать по три крупных груза СПГ.

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