В Клайпеду придет новое судно-газовоз Stena Clear Sky

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

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На Терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) в Клайпеде на следующей неделе придет судно-газовоз Stena Clear Sky, сообщил оператор терминала Klaipedos nafta.

«Оно доставит груз СПГ около 140 тыс. кубометров», – прокомментировала BNS в среду менеджер Klaipedos nafta по коммуникации Оринта Баркаускайте.

В соответствии с графиком движения газовозов, судно должно прийти 16-17 сентября. Заказчик груза не указан.

Обычно крупные грузы СПГ доставляют в Клайпеду суда Arctic Princess, Arctic Voyager.

Компания Klaipedos nafta в среду сообщила, что в сентябре в общей сложности планируется принять 6 газовозов – 3 малых груза и 3 крупных.

ТСПГ пользуются компании Ignitis, Achema, Imlitex, а в конце сентября в Клайпеду поступит первый груз Eesti Energia.

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