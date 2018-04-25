В Клайпеду придет новое судно-газовоз Stena Clear Sky

На Терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) в Клайпеде на следующей неделе придет судно-газовоз Stena Clear Sky, сообщил оператор терминала Klaipedos nafta.
«Оно доставит груз СПГ около 140 тыс. кубометров», – прокомментировала BNS в среду менеджер Klaipedos nafta по коммуникации Оринта Баркаускайте.
В соответствии с графиком движения газовозов, судно должно прийти 16-17 сентября. Заказчик груза не указан.
Обычно крупные грузы СПГ доставляют в Клайпеду суда Arctic Princess, Arctic Voyager.
Компания Klaipedos nafta в среду сообщила, что в сентябре в общей сложности планируется принять 6 газовозов – 3 малых груза и 3 крупных.
ТСПГ пользуются компании Ignitis, Achema, Imlitex, а в конце сентября в Клайпеду поступит первый груз Eesti Energia.BNS
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