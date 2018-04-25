В Клайпеду пришел новый груз СПГ из Норвегии

Во вторник в Клайпеду прибыл новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии.

По данным порталов vesselfinder.com и marinetraffic.com, газовоз Arctic Princess пришел из порта Мелкоя, где находится завод СПГ компании Equinor. Он пришвартовался возле судна-газохранилища Independence Клайпедского терминала СПГ (ТСПГ).

Оператор терминала Klaipedos nafta информировала BNS, что газовоз Arctic Princess привез около 138 тыс. кубометров СПГ.

Это четвертый груз СПГ в Клайпеде в октябре в начавшемся новом газовом году и второй из Норвегии. Ранее газовоз Arctic Aurora доставил груз для предприятия Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings. Также приходили два небольших газовоза из Высоцка, где находится завод СПГ крупнейшей в России частной газовой компании «Новатэк».