В клинике Сантарос критически не хватает крови всех групп

В Вильнюсе в Центре крови в клинике Сантарос ощущается критическая нехватка крови всех групп, сообщило в среду медицинское учреждение.
«Необходима срочная ваша помощь – придите пожертвовать пациентам кровь и призывайте других сделать это», — пишется в сообщении клиники Сантарос.
В день пациентам клиники Сантарос переливают более 200 единиц различных компонентов крови. Помощи ждут различные пациенты — переливание крови необходимо больным, потерявшим много крови во время хирургических операций, несчастных случаев, аварий, сложных родов.
Переливание крови также назначается пациентам с болезнями крови или онкологией, также пациентам после трансплантаций, новорожденным, детям.
Доноры крови принимаются в клинике Сантарос каждый день, кроме воскресенья.l24.lt
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