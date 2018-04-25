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В клинике Сантарос критически не хватает крови всех групп

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TOP,Виленский Вестник,Здравоохранение,Новости,Общество

В клинике Сантарос критически не хватает крови всех групп

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В Вильнюсе в Центре крови в клинике Сантарос ощущается критическая нехватка крови всех групп, сообщило в среду медицинское учреждение.

«Необходима срочная ваша помощь – придите пожертвовать пациентам кровь и призывайте других сделать это», — пишется в сообщении клиники Сантарос.

В день пациентам клиники Сантарос переливают более 200 единиц различных компонентов крови. Помощи ждут различные пациенты — переливание крови необходимо больным, потерявшим много крови во время хирургических операций, несчастных случаев, аварий, сложных родов.

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Переливание крови также назначается пациентам с болезнями крови или онкологией, также пациентам после трансплантаций, новорожденным, детям.

Доноры крови принимаются в клинике Сантарос каждый день, кроме воскресенья.

l24.lt

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