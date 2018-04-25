В клинике Сантарос родила женщина с коронавирусом

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В вильнюсской клинике Сантарос во вторник родила заразившаяся коронавирусом женщина, состояние и матери, и младенца пока хорошее, говорит литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

«По этим родам у меня есть информация, что они прошли и прошли успешно. Пока всё хорошо», — сообщил министр журналистам в сейме.

По его словам, в больнице приняты все меры безопасности, сейчас мама и младенец находятся в больнице раздельно.

О родах в клинике Сантарос во вторник сообщила национальная телерадиовещательная компания LRT.

По данным LRT, женщина была доставлена в клинику из вильнюсского родильного дома после того, как у неё был установлен COVID-19.