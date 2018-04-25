В КНДР заявили, что отношения с США безнадежны

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Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Сон Гвон считает, что на данный момент отношения США и КНДР достигли «точки отчаяния». Завление главы МИД 11 июня опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«После исторических переговоров на высшем уровне 12 июня (2018 года) между КНДР и США прошло два года. <…> Главным является то, что надежда на улучшение отношений КНДР и США, которая витала в воздухе два года назад и привлекала всеобщее внимание, теперь сменилась отчаянием, характеризующимся нарастающим ухудшением», − говорится в заявлении северокорейского дипломата.

По словам министра, «даже тонкий лучик оптимизма на мир и процветание на Корейском полуострове угас в темном кошмаре».

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. На ней были достигнуты договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Сингапурский саммит не повлек каких-то конкретных шагов: Северная Корея ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а американская администрация недовольна отсутствием новых шагов Пхеньяна по ядерному разоружению.

Ранее в МИД КНДР заявили, что хорошие отношения лидеров США и КНДР не означают возврат к диалогу. Переговоров о снятии лишь части санкций в обмен на полную денуклеаризацию КНДР больше не будет.