В конце октября в Литву прибудет делегация Тайваня

«Мы продолжаем укреплять наши отношения со странами Центральной и Восточной Европы, (…) демонстрируя солидарность и дружбу международных демократических партнеров», — заявил политик на виртуальной пресс-конференции.

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас сообщил BNS, что в страну прибывает «огромная бизнес-делегация».

«Речь пойдет об инвестициях, открытии рынков и экономическом сотрудничестве. Это отличная новость, потому что у нас не было делегаций такого уровня. Если мы посмотрим на Чехию, где они создали 24 тыс. рабочие места за последние десятилетия, нечто подобное было бы очень выгодно Литве», — сказал замминистра.

По словам М. Адоменаса, это «не политическая делегация».

Из-за укрепления связей Литвы с Тайбэем отношения между Вильнюсом и Пекином в последнее время ухудшились. Китай считает Тайвань мятежной провинцией.

В результате Пекин отозвал своего посла для консультаций в августе и указал Литве пойти на аналогичный шаг. Посол Литвы Китае Диана Мицкявичене вернулась в Вильнюс для консультаций в начале сентября.

Китай также предпринял шаги по остановке грузовых поездов в Литву, выдаче разрешений на экспорт продуктов питания, снизил кредитные лимиты для литовских компаний и повысил цен.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте написала на своей странице в социальной сети «Фейсбук», что 26-29 октября в Литве будут находиться представители 40 тайваньских компаний, бизнес-ассоциаций и прочих организаций.

Она также сообщила, что они будут интересоваться «возможностями инвестировать в Литве, сотрудничать с компаниями нашей страны, закупать литовскую продукцию и организовывать туристические поездки тайванцев в нашу страну».

«Делегацию будут сопровождать руководители нескольких тайваньских министерств. Активные контакты с литовской стороны между литовским и тайваньским бизнесом налаживаются уже сейчас. Пятнадцатого сентября в онлайн-режиме пройдут «Дни бизнеса Тайваня и Литвы». В них планируют принять участие несколько десятков литовских компаний, в основном производители продуктов питания и косметики. В октябре состоится встреча туристических компаний», – написала министр.

Находящаяся сейчас в США А. Армонайте также отметила, что в Америке проходят встречи с находящейся там тайваньской общиной.