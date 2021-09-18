В конце сентября с визитом в Литву прибудет кронпринцесса Дании Мари, сообщило во вторник президентское ведомство.

Как сообщается, визит 30 сентября — 1 октября намечен в ознаменование столетия дипломатических отношений Литвы и Дании.

В ходе визита с кронпринцессой встретится президент Гитанас Науседа, также планируется интенсивная культурная программы первой леди Дианы Науседене и кронпринцессы, посвященная совместным проектам в областях культуры и искусства, исторической памяти.