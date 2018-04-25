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Перекресток мнений

В конце тоннеля забрезжил свет

Фото BFL

В мае большинство европейских стран начали ослаблять ограничения, введенные для обуздания вспышки коронавируса, что дало возможность бизнесу возобновить работу. Однако эйфория от возобновления деятельности сталкивается с менее радужной реальностью: потребление населения и инвестиции в бизнес не скоро вернутся на допандемический уровень, поскольку неопределенность в отношении того, как жить с угрозой коронавируса, пока нет вакцины и лекарства от него, сделают всех более осторожными.

Это наглядно демонстрирует пример Китая, где почти через три месяца после пика распространения вируса в стране экономическая активность составляет 90-95% от прежнего уровня. Ожидается, что ВВП Литвы в этом году сократится меньше, чем в среднем по другим странам Балтии, и меньше, чем в среднем по еврозоне, согласно скандинавскому прогнозу «Nordic Outlook», опубликованному в Стокгольме. Потери литовской экономики из-за вспышки коронавируса намного ниже, чем во многих европейских странах, этой ситуацией должны воспользоваться как правительство, так и бизнес.

Рецессия литовской экономики будет незначительной

В первом квартале ВВП Литвы был на 2,5% выше, чем год назад, этот результат оказался намного выше ожиданий, но ВВП за первый квартал, скорее всего, скорректируется в отрицательную сторону. Этот кризис литовский бизнес встретил с более толстым слоем накопленного резерва, чем в 2008 году, реакция правительственного сектора была более конструктивной, что помогло пережить первые недели карантина не так плохо, как того опасались. Хотелось бы полагать, что дно экономического спада было достигнуто еще в апреле, когда введенные ограничения, особенно в первой половине месяца, не позволили работать многим представителям торгового сектора.

Тем не менее, возобновившие работу торговцы, похоже, сталкиваются с суровой реальностью: население не будет спешить тратить, пока ситуация не станет более ясной как для их собственных доходов, так и для будущего экономики в целом. Европа начинает отходить после сильного шока. Так как промышленность и торговля вновь открываются, предприятия сферы услуг должны также увеличить заказы для наших экспортеров, но реальный спрос на наши товары и услуги будет однозначно зависеть от восстановления экономики наших экспортных партнеров. Вряд ли он в ближайшее время вернется к допандемическому уровню, поэтому мы с осторожностью относимся к перспективам промышленного и транспортного секторов на ближайшие несколько месяцев.

Мы должны быть более осторожными в оценке экономического роста во второй половине года, так как высока вероятность повторной вспышки коронавируса в Литве. Мы прогнозируем, что в этом году, согласно основному сценарию, экономика Литвы сократится на 8,7 процента, а в следующем  вырастет на 6,1 процента. Однако не исключаем оптимистичный сценарий, согласно которому экономика страны может сократиться на 6 процентов в этом году, если внешний спрос восстановится быстрее, чем мы ожидаем, и удастся избежать новых крупных вспышек вируса. Уровень безработицы увеличится в ближайшие кварталы и достигнет своего пика в конце года: в среднем безработица в Литве составит 9,9 процента в этом году и 8,8 процента — в следующем. На инфляцию в этом году негативно повлияют более дешевые энергоресурсы, чем год назад, поэтому среднегодовая инфляция составит всего 0,8 процента. В следующем году она увеличится за счет более дорогого сырья и более быстрого роста заработной платы и достигнет не менее 2,2 процента.

Экономика еврозоны сократится в этом году почти на одну десятую

Согласно основному экономическому сценарию группы SEB, экономика еврозоны в этом году сократится на 9,6%, а в следующем  достигнет 6,2%. Значение сектора туризма для экономики в странах Южной Европы намного выше, чем в странах Северной Европы, поэтому последствия вспышки коронавируса в Италии или Испании будут намного  значительнее, чем в Германии. Для последней мы прогнозируем в этом году экономический спад на 7,7 %, для Италии -11,5 % и 11,7 % — для Испании.

Спад в еврозоне был бы еще больше в этом году, если бы правительственный сектор и Европейский центральный банк не отреагировали так быстро и надлежащим образом на экономические последствия вспышки коронавируса. Тем не менее, меры по спасению значительно увеличат государственный долг: общий долг еврозоны вырастет с 84% до 104%  ВВП. Несмотря на то что долговая нагрузка окажет дополнительное давление на страны Южной Европы и замедлит процесс восстановления, мы считаем, что это не подорвет процесс интеграции в еврозоне. Безработица в еврозоне в этом году вырастет с 7,6% до 11,9%.

Инфляция в этом году в еврозоне будет снижаться в ближайшие месяцы до 0,4 %. Снижение инфляции будет в основном обусловлено более дешевым энергетическим сырьем и ожидаемыми значительными скидками для торгового сектора, который стремится вернуть клиентов. С другой стороны, очень мощная реакция правительства и денежно-кредитной политики на пандемический кризис не только в Европе, но и во всем мире повышает вероятность того, что центральные банки позволят инфляции подняться выше целевого уровня, когда спрос на товары и услуги снова возрастет, и, возможно, даже превысит их предложение. Кроме того, процесс глобализации, скорее всего, в ближайшем будущем замедлится, поскольку некоторые предприятия будут приближены к внутреннему рынку, что также окажет положительное влияние на глобальную инфляцию.

Кстати, в этом году дела Великобритании не лучше, чем у Испании или Италии. Мы прогнозируем, что нынче ВВП Великобритании из-за значительного воздействия вспышки коронавируса на сектор услуг сократится более чем на 11%. Швеция выбрала более мягкий путь ограничения для борьбы со вспышкой коронавируса — здесь, согласно прогнозам SEB Group, ВВП упадет на 6,5 процента в 2020 году и вырастет на 5 процентов в следующем.

Безработица в США в этом году будет в четыре раза выше, чем в 2019-м

Несмотря на очень масштабные меры правительства по стимулированию экономики, экономика США в этом году находится в рецессии и достигнет 6,5 процента, в следующем — ожидается рост экономики на 5,6 процента. США отличаются от остального развитого мира, где в связи с изменениями на рынке труда во время вспышки коронавируса почти 20 % населения, работавшего до пандемии, в течение последних шести недель уже обратились за пособиями по безработице. Правда, значительная часть этих людей скоро вернется на свои прежние рабочие места благодаря снижению эксплуатационных ограничений. Безработица в стране достигнет максимума в середине этого года, а средняя безработица составит 13,7 процента.

Хотя правительство расширило меры социальной политики в ​​стране (увеличение пособий по безработице, которые также доступны для самозанятых, при условии одноразовых пособий для всего населения), ожидается, что рост безработицы и опасения за будущее окажут значительное негативное влияние в ближайшие месяцы на потребление — двигатель экономики США. Государственный долг в этом году вырастет с 109 до 133 процентов.

Несмотря на то, что рейтинги нынешнего президента США Дональда Трампа, как это обычно бывает в мире во время таких кризисов, немного повысились, он, конечно, не может быть уверен в том, что его переизберут в конце года, особенно если финансовое положение людей не улучшится.

Тадас ПОВИЛАУСКАС, старший экономист банка SEB

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