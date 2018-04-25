  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Жители не одобряют повышение оборонного бюджета до 2,5% ВВП

Подробнее...
default image
Г.Науседа обсудит с представителями бизнеса налоговые изменения

Подробнее...
default image
Джонсон определился с планами в случае победы на выборах

Подробнее...
default image
В Конгрессе США предупредили о возможных санкциях против Северного потока-2

Подробнее...
default image
Г.Науседа: безответственно сомневаться в соглашении по обороне

Подробнее...
default image
Г.Науседа встретится с генерал-губернатором Канады Ж.Пейетт

Подробнее...
default image
Украина отменила бесплатные долгосрочные визы для граждан Эстонии

Подробнее...
default image
Г.Науседа предлагает сократить число судей Верховного суда

Подробнее...
default image
Начато расследование в связи с надписью Heil Hitler на синагоге в Каунасе

Подробнее...
default image
Данные 1,2 млрд пользователей оказались в Сети

Подробнее...
default image
А.Дуда пригласил Г.Науседу на годовщину Грюнвальдской битвы

Подробнее...
default image
В сейме Литвы – первое рассмотрение проекта бюджета 2020 года

Подробнее...
default image
В Австрии мошенник украл 20 тонн шоколада

Подробнее...
default image
На этой неделе ЕП рассмотрит резолюцию о преследуемых РФ должностных лицах Литвы

Подробнее...
default image
«Миром правит любовь»

Подробнее...
default image
Мероприятия в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Беларусь расширила безвизовую зону

Подробнее...
default image
«Профилактика здоровья должна стать приоритетом»

Подробнее...
default image
Мир сказки раскроется с неожиданной стороны

Подробнее...
default image
В Мажейкяй возведут виадук над железной дорогой

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

В Конгрессе США предупредили о возможных санкциях против Северного потока-2

Фото gazprom.ru

Конгресс США может предусмотреть в оборонном бюджете на 2020 год санкции против Северного потока-2. Об этом сообщил председатель Комитета международных дел Сената США сенатор Джим Риш в комментарии изданию Defense News.

«Окно возможностей закрывается. Значительная часть Северного потока-2 уже построена», — пояснил Риш соображения, которыми руководствовались сенаторы при включении положения о санкциях.

Он отметил, что санкции могут заставить компании отказаться от участия в проекте.

«Это принесет им большие расходы. Думаю, если санкции пройдут, (компании — ред.) вынуждены будут закрыться и, думаю, россияне будут вынуждены искать другие пути, чтобы это сделать», — подчеркнул Джим Риш.

Закон о национальном оборонном бюджете является одним из важнейших документов, который определяет расходы на оборону США. Включение такого положения в проект будет означать, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса США в банковском комитете. Текст законопроекта не раскрывается, но сенатор заявил, что положение о санкциях будет созвучным с положениями, предусмотренными законопроектом, поданным в июле сенатором Тедом Крузом.

Законопроект Protecting europe’s Energy Security Act of 2019 (S. 1441) предлагает ввести санкции против судов, которые участвуют в построении российского трубопровода Северный поток.

Напомним, в Германии готовятся к запуску Северного потока-2. Первую нитку газопровода Eugal планируют ввести в эксплуатацию 1 января 2020 года. Вторая будет достроена до конца следующего года.

korrespondent.net

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600