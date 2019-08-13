В конкурсе концертного зала на горе Тауро в Вильнюсе лучшей признана идея испанцев

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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В конкурсе на строительство концертного зала на горе Тауро в Вильнюсе лучшей признана идея испанской архитектурной компании Arquivio architects, сообщила в понедельник мэрия Вильнюса.

Второе место на конкурсе, объявленном мэрией и Литовским союзом архитекторов, заняли французы Fres architects and planners, третье – команда литовских архитекторов Paleko archstudija, четвертое – SMAR Architecture Studio из Австралии.

Как сообщает мэрия, еще предстоит оценить квалификацию предварительных победителей конкурса, окончательные его результаты и победители будут объявлены во второй половине сентября, работы будут выставлена на всеобщее обозрение. После окончания этапа презентации обществу начнется выработка технического проекта концертного зала и объявлен конкурс подрядчика.

На конкурсе поступило 248 архитектурных идей из Великобритании, Новой Зеландии, Финляндии, Китая, Бразилии и др. государств.

Обладателям первого места полагается 60 тыс. евро, второго – 40 тыс. евро, третьего – 20 тыс. евро.

Согласно условиям конкурса, в новом здании будут большой зал примерно на 1,7 тыс. мест и малый зал на 500 мест, пространства для баров, просторный вестибюль с видом на панораму города, а также помещения для другой культурной деятельности.

Намечающийся бюджет услуг проектирования концертного зала и строительства составляет 52 млн евро. В эту сумму включены все расходы, связанные с проектированием, строительством и оборудованием, а также с обустройством участка земли.

Новый концертный зал планируется построить в 2023 году, когда Вильнюс будет отмечать 700 лет.

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