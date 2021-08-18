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В Кот-Д’Ивуаре зафиксировали первый случай Эболы

Photo by CDC Global Health on Foter.com / CC BY

В западно-африканской республике Кот-Д’Ивуар зафиксирован первый за 25 лет случай заболевания лихорадкой Эбола, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет ТАСС

Отмечается, что местные врачи подтвердили наличие заболевания, вызванного вирусом Эбола, в образцах пациента, который был госпитализирован в городе Абиджан. Накануне он прибыл в страну из Гвинеи. 

«Министерство здравоохранения Кот-д’Ивуара подтвердило сегодня первый случай Эболы в стране с 1994 года. Институт Пастера подтвердил наличие заболевания, вызванного вирусом Эбола, в образцах пациента, который был госпитализирован в городе Абиджан по прибытии из Гвинеи», — указано в пресс-релизе ВОЗ.

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В ВОЗ заявили о намерении развернуть в республике группу экспертов для предотвращения распространения заболевания и для усиления местной профилактики инфекции.

korrespondent.net

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