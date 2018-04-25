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В крайней нищете из-за пандемии могут оказаться 60 млн человек — Всемирный банк

Фото BFL/Томас Урбеленис

Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, считает президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление, опубликованное на сайте организации.

Отмечается, что такой итог сведет на нет значительную часть последних достижений в борьбе с бедностью.

По словам Дэвида Малпасса, для возвращения к экономическому росту нужно быстро и гибко реагировать на чрезвычайную ситуацию. Необходимо помогать бедным слоям населения, в том числе деньгами, поддерживать частный сектор и укреплять устойчивость экономики.

Всемирный банк оказал помощь в борьбе с пандемией уже 100 государствам, на которые приходится 70% населения планеты. ВБ обязуется в течение 15 месяцев выделить развивающимся странам $160 млрд в виде грантов, займов и инвестиций для борьбы с последствиями пандемии.

belta.by

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