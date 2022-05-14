В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского

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В Кремле заявили, что не отказываются от встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Однако по ее итогам должен быть подписан документ, а подготовки к этому пока нет. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают РосСМИ.

По его словам, позиция российской стороны по встрече Зеленского и Путина не изменилась. Песков добавил, что Москва не отказывается от такой возможности, но она должна быть подготовлена.

«Подготовка этой встречи может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, соглашения, который должен быть подписан на высшем уровне». — отметил представитель Кремля.

При этом Песков уточнил, что движение по разработке итогового документа встречи на высшем уровне отсутствует.