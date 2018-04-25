В Кремле приняли решение о переносе парада Победы

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Решение о переносе парада Победы с 9 мая на более позднюю дату принято и будет озвучено в ближайшие дни, сообщил «Интерфаксу» источник в администрации президента. Собеседник агентства допустил, что о переносе парада могут объявить 16 апреля.

Это может произойти на заседании Совета безопасности, уточняет РБК. Так или иначе, решение будет озвучено до конца недели.

Ранее в среду глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату.

В связи со складывающейся в мире ситуацией с коронавирусом «от лица всего ветеранского сообщества, просим вас принять сложное, но как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», говорилось в обращении ветеранов к президенту, текст которого предоставил Шаманов.

Глава думского комитета также рассказал, что парад Победы можно будет перенести либо на 24 июня — «день, в который в 1945-м году проходил парад под командованием маршала Георгия Жукова», либо на 3 сентября (Госдума на этой неделе приняла закон о признании этой даты Днем окончания Второй мировой войны).

Позднее в среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят обращение ветеранских организаций к главе государства с просьбой отложить проведение парада Победы.