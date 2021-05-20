В Кремле приветствовали отказ США от санкций против оператора СП-2

Фото gazprom.ru

Отказ США от санкций против оператора Северный поток-2 является позитивным сигналом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 20 мая.

«Это позитивный сигнал, безусловно», — сказал Песков. По его словам, все участники проекта СП-2 заинтересованы в его скорейшей реализации, несмотря на все трудности.

«Проект и так, несмотря на все трудности, продолжался, работа велась. Мы, а также наши международные партнеры по этому проекту убеждены, что проект не должен подвергаться давлению со стороны третьих стран. Это является незаконным и не соответствует в целом правилам международных коммерческих дел. Продолжение этого проекта, а, главное, его скорейшее завершение отвечает интересам нашей страны, а также стран — участниц этого проекта», — добавил Песков.

При этом вопрос о том, позволит ли решение США снять часть санкций против СП-2, «достаточно гипотетический», говорит спикер Кремля.

«Вне зависимости от этого решения работа велась и не раз констатировалось нами намерение завершить как можно скорее этот проект», — отметил Песков, добавив, что решение США «не создает дополнительных препятствий, которые нужно преодолевать».

В свою очередь Песков не стал отвечать на вопрос, связано ли это как-то с подготовкой встречи президентов России и США.

«Это нужно спрашивать американцев», — подытожил он.

Напомним, ранее СМИ стало известно, что оператор СП-2 избежит американских санкций, в то время как задействованные в строительстве корабли под них могут подпасть.

Эту информацию подтвердил глава МИД Германии Хайко Маас и глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес.