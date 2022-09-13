В Кремле призвали к «осторожной» критике армии РФ

Так спикер российского лидера ответил на просьбу журналистов прокомментировать критические посты в Telegram-каналах в связи с последними событиями в Харьковской и Херсонской областях, где войска РФ терпят поражение и отступают.

Песков отметил, что общественное мнение реагирует «весьма эмоционально», однако «россияне поддерживают президента» и его решения.

Напомним, Вооруженные силы Украины за несколько дней деоккупировали большую часть Харьковской области, а на отдельных участках вышли на границу с Россией.

Кроме того, ВСУ продолжают успешное контрнаступление в Херсонской области. По данным американского Института изучения войны, войска РФ покинули Киселевку, которая находится в 15 км к северо-западу от Херсона.