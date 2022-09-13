В Кремле призвали к «осторожной» критике армии РФ

Критические высказывания по поводу «специальной военной операции» РФ в Украине в свете контрнаступления ВСУ допустимы, однако грань в этом вопросе «очень зыбкая». Об этом заявил на брифинге 13 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.
«Что касается иных, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства — это плюрализм. Но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма аккуратным», — подчеркнул он.
Так спикер российского лидера ответил на просьбу журналистов прокомментировать критические посты в Telegram-каналах в связи с последними событиями в Харьковской и Херсонской областях, где войска РФ терпят поражение и отступают.
Песков отметил, что общественное мнение реагирует «весьма эмоционально», однако «россияне поддерживают президента» и его решения.
Напомним, Вооруженные силы Украины за несколько дней деоккупировали большую часть Харьковской области, а на отдельных участках вышли на границу с Россией.
Кроме того, ВСУ продолжают успешное контрнаступление в Херсонской области. По данным американского Института изучения войны, войска РФ покинули Киселевку, которая находится в 15 км к северо-западу от Херсона.korrespondent.net